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Количество предложений на вторичном рынке недвижимости увеличилось на 10%
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Количество предложений на вторичном рынке недвижимости увеличилось на 10% 

Волга Ньюс 2 часа назад
Как сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки, на первом месте по количеству предложений с серьезным отрывом лидирует Тольятти с 4 613 квартирами. На втором — Самара — 3668 квартир, на третьем Сызрань — 965 квартир.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 43,2 тыс. рублей.
Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно отмечается в Самаре — 56 тыс. рублей (в январе 2018 года — 57,1 тыс. рублей), самая низкая — в Октябрьске — 23,3 тыс. рублей (в январе 2018 года — 24,3 тыс. рублей).
"Средняя удельная цена предложения квадратного метра по городским округам в феврале 2018 года по отношению к январю 2018 года снизилась на 363 рубля или 0,83%, — отмечает заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова. — За год средняя удельная цена предложения выросла на 149 рублей (0,34%)".
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