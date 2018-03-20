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В Пензе на торгах по ремонту дорог планируют сэкономить 30 млн рублей
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В Пензе на торгах по ремонту дорог планируют сэкономить 30 млн рублей 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В минувший понедельник, 19 марта, в городском департаменте ЖКХ состоялись торги на выполнение работ по приоритетному федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Пензы.
Как пояснил замдиректор городского Департамента ЖКХ Валерий Яцко, победитель торгов будет определен после рассмотрения второй части заявок. На заключение контрактов по работам осталось две недели. Все контракты по ремонту улично-дорожной сети областного центра должны быть заключены до 31 марта. Планируется, что к работам подрядчики приступят сразу после наступления тепла
«По итогам торгов мы рассчитываем получить экономию не менее 30 млн рублей и использовать эти средства на реконструкцию одного или нескольких участков дорог Пензы, перечень которых уже определен. Реконструкция, в частности предусматривает расширение, устройство тротуаров, зеленой зоны, наружного освещения, организации водоотведения с территории дороги», — цитирует вице-мэра Пензы Юрия Ильина пресс-служба городской администрации.
Заместитель главы администрации также почеркнул, что в текущем году работы будут осуществляться по принципу комплексного подхода к безопасности и удобству, как для автолюбителей, так и для пешеходов.
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