Жилье в Лондоне дешевеет седьмой месяц подряд

В марте 2018 цены снизились на 0,6% по сравнению с годом ранее, при этом количество выставленных на продажу объектов сократилось на 3%. Цены выросли на 0,6% в феврале — это меньше, чем обычно наблюдается в начале весеннего сезона, сообщает Bloomberg

По словам директора Rightmove Майелза Шипсайда, падение цен должно стать сдерживающим фактором для некоторых потенциальных продавцов. Несмотря на то, что на рынок поступает меньше объектов, темпы продаж также замедляются. А это значит, что запасы растут, что приводит к снижению стоимости жилья.

Падение может стать хорошей новостью для некоторых покупателей, особенно после растущей в течение нескольких лет инфляции, которая сделала местную собственность вне досягаемости для многих столичных жителей. Средняя стоимость жилья в Лондоне в марте 2018 года составила $880 000.

В национальном масштабе запрашиваемые цены в марте выросли на 1,5% в сравнении с февралем, после сильного спроса в первые два месяца года. Средняя стоимость составила $425 500, что на 6% меньше, чем два года назад.

Тем не менее, по ожиданиям Британских Торговых Палат, выход Великобритании из Евросоюза может снизить экономическую активность. По прогнозам БТП, в этом году экономика вырастет на 1,1 — 1,4%, а в 2019 — на 1,3 — 1,5%.

Реальные доходы будут оставаться отрицательными до 2019 года, хотя инфляция, вероятно, достигла своего пика и начнется падать в краткосрочной перспективе, говорится в докладе. Темпы роста потребительских цен, скорее всего, снизятся до 2,8% за год, по данным экономистов.

В нашей базе — более 200 объектов недвижимости в Великобритании.