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Контрабандистки попались в золотых бюстгальтерах за 27 миллионов рублей
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Контрабандистки попались в золотых бюстгальтерах за 27 миллионов рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В японском городе Хакодатэ, префектура Хоккайдо, поймали трех контрабандисток, которые прятали в бюстгальтерах золото на сумму 50 миллионов йен (27 миллионов рублей). Об этом сообщает Japan Times.
Женщины прилетели в международный аэропорт Хакодатэ из Тайваня в специальных бюстгальтерах с потайными карманами. В каждой чашечке скрывалась золотая полусфера диаметром 11 сантиметров, весящая около 1,75 килограммов.
После ареста контрабандистки признали свою вину. Все трое утверждают, что заняться нелегальным ввозом золота их подговорил мужчина, с которым они познакомились через приятеля.
Как правило, контрабандисты пытаются избежать высокого налога, который взимается при ввозе в Японию золота на сумму более 200 тысяч йен (110 тысяч рублей). Поскольку цены на золото в стране формируются с учетом налога, прибыль от продажи контрабандного золота выше.
В 2017 году сообщалось, что аэропорту города Коломбо (Шри-Ланка) задержали контрабандиста, который прятал в заднем проходе около килограмма золота. Стоимость извлеченных из мужчины слитков и драгоценностей оценили в 4,5 миллиона шри-ланкийских рупий (1,6 миллиона рублей).
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