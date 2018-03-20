Ещё
Демократы и республиканцы договорились о бюджете США на 2018 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демократы и республиканцы договорились о бюджете США на 2018 год 

Российская Газета 1 час назад
Ожидается, что официально о соглашении американские политические силы объявят в ближайшее время. В четверг Палата представителей проголосует за соответствующие расходные статьи. Конгресс США должен утвердить проект бюджета на этот год во избежание приостановки работы правительства.
Сложные переговоры парламентариев прошли в минувший понедельник за закрытыми дверями. Сторонам пришлось пойти на взаимные уступки. В частности, представители Республиканской партии отстояли увеличение оборонного бюджета на десять процентов. Демократы в свою очередь добились роста финансирования модернизации инфраструктуры, борьбы с опиоидным кризисом и широкого круга внутренних программ страны.
Между тем законодатели от Демократической партии отказались поддерживать инициативу президента США Дональда Трампа по изменению иммиграционного законодательства. И это несмотря готовность главы Белого дома пойти на сделку с членами Конгресса США о временном возобновлении программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними в обмен на финансирование сооружения стены на южной границе США в размере 25 миллиардов долларов.
Добавим, что демократы, скорее всего, уступят Трампу и не будут противиться выделению 1,6 миллиарда долларов на строительство физического барьера, но выступают против значительного увеличения штата сотрудников иммиграционных служб.
Российская Газета: последние новости
Видео: Жители юга России проявили большой интерес к выборам Житель США выиграл в лотерею 456 миллионов долларов Названы регионы, где стоит ждать снижения цен на жилье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей43
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России339
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной458
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос69
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение