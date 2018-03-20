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«Кузбассэнергосбыт» примет участие во всемирной экологической акции
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«Кузбассэнергосбыт» примет участие во всемирной экологической акции 

АиФ Кузбасс 4 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») станет одним из участников акции «Час земли».
В день акции, 24 марта от использования освещения с 20-30 до 21-30 откажутся филиалы компании в Белове, Анжеро-Судженске, Новокузнецке, а также головной офис в Кемерове. Всего в этом году участие в 11 по счету акции примут более 150 городов России и порядка 7000 по всему миру. Цель мероприятия — привлечь внимание к бережному отношению к природе и ресурсам планеты.
Отношение экспертов к данной инициативе неоднозначно. Она носит исключительно символический характер, но может негативно сказаться на функционировании энергосистемы. По их мнению, задумываться об энергосбережении нужно все время, а не 1 час в году.
«Данная акция — лишь способ привлечь внимание к проблеме. Реальной помощью экологии является рациональное использование электроэнергии в повседневной жизни. Применение энергоэффективных ламп, и других энергосберегающих технологий» — отметил генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров.
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