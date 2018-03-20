«Кузбассэнергосбыт» примет участие во всемирной экологической акции

ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел» ) станет одним из участников акции «Час земли».

В день акции, 24 марта от использования освещения с 20-30 до 21-30 откажутся филиалы компании в Белове, Анжеро-Судженске Новокузнецке , а также головной офис в Кемерове . Всего в этом году участие в 11 по счету акции примут более 150 городов России и порядка 7000 по всему миру. Цель мероприятия — привлечь внимание к бережному отношению к природе и ресурсам планеты.

Отношение экспертов к данной инициативе неоднозначно. Она носит исключительно символический характер, но может негативно сказаться на функционировании энергосистемы. По их мнению, задумываться об энергосбережении нужно все время, а не 1 час в году.