Вьетнам занял 33 место по инклюзивному развитию экономики

Согласно недавнему докладу Всемирного экономического форума «Инклюзивный индекс развития 2018 года», Вьетнам занимает 33 место среди 74 развивающихся стран, сообщает Saigoneer

После оценки по 11 параметрам Вьетнам получил от специалистов ВЭФ 3,98 баллов из возможных 7. Все измерения были разделены на три основных направления: рост и развитие, инклюзивность (уровень включения людей в экономику), преемственность поколений и устойчивость развития.

По первому направлению Вьетнам заработал достаточно высокие балы благодаря 76,7% занятого населения и средней продолжительности жизни в 66,6 года. Несколько подпортили статистику относительно низкие ВВП на душу населения и производительность труда, которые, как ожидается, в течении пяти лет вырастут на 4,8% и 4,7% соответственно.

Гораздо более слабые показатели у Вьетнама по инклюзивности. Коэффициент расслоения общества по уровню доходов достигает 42,2, расслоения по распределению богатств — 74,5, что довольно далеко от идеального показателя — 0. При чем, по прогнозам, в ближайшее время показатели продолжат рост. Зато есть позитивные прогнозы касательно уровня бедности — за пять лет, как ожидается, он упадет с 11,6 до 5,7.

Также, как отмечает издание, Вьетнаму стоит поработать над снижением госдолга и выбросов углекислого газа в атмосферу.

Придуманный в 2017 году Индекс инклюзивного развития называют современным аналогом ВВП — главного экономического показателя, определяющего положение страны в мире. Как считают в ВЭФ, индекс должен «информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию».

Источник: Saigoneer