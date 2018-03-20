Криптовалюта в России: застой, или затишье перед бурей?

Криптовалютный рынок в последнее время испытывается на прочность. Падение спровоцировали и сообщения о взломе криптовалютных бирж Binance и Coincheck, и новости из Китая , что Народный банк КНР не признал криптовалюту надежным платежным средством. Многие эксперты всё происходящее называют затишьем перед бурей. Весной трейдеры и инвесторы ждут нового пампа и пророчат, что, если рост цен не начнётся, то крипторынок скатится в депрессию. Однако все прогнозы в этой сфере можно назвать преждевременными.

Никаких сколько-нибудь точных сценариев в этой сфере существовать не может, потому что к крипторынку нельзя относиться как к рынку в классическом понимании. Играть на курсовой разнице криптовалют это авантюризм чистой воды и величайшая глупость.

Крипто-скрепы

В отличие от Индии и Китая, которые достаточно жестко обозначили свою позицию к криптовалютам, в России отношение власти к крипторынку можно назвать заискивающим. Власть не разобралась, что с этим делать, но пытается поставить криптовалюту себе на службу и извлечь выгоду, видя прекрасные перспективы.

Это, конечно не является прерогативой только нашего государства, сейчас все страны находятся перед одним и тем же вызовом, потому что все работают по одним и тем же экономическим законам. Однозначно можно утверждать только то, что чем меньше в стране свобод, тем жёстче будет отношение власти к криптовалютам.

Технология криптовалют априори является децентрализованной и неподконтрольной со стороны третьих лиц (государства), поэтому и отношение власти к этому рынку будет всегда настороженным. Удивительно, но США не являются фаворитом в гонке проникновения криптовалют в страну, хотя технологически они к этому более подготовлены, чем Россия.

Это кажется парадоксальным, но лидером потенциально может стать Россия, крипторынку больше подходит тот правовой нигилизм, который существует в нашей стране. Например, большая часть американцев, которая уже приобщилась к криптовалютам, делает это через компании, которые как криптобанки предоставляют им эту услугу.

Американцы не присоединяются к системе крипторынка в том понимании, как это заложено изначально, они обращаются к посреднику, которого регулирует государство. Это проблема воспитания, законопослушности, зашоренности граждан и это будет тормозить общество при качественном переходе.

В России эта проблема отсутствует, у нас люди, исторически так сложилось, не очень доверяют государству — это воспитано перестройкой, годами экономических лишений, отношением к пенсионным накоплениям и т. д. Именно поэтому россияне могут быстрее и лучше овладеть технологиями крипторынка, потому что он даёт независимость от государства.

Крипторынок в конечном счете должен привести к экономическому раскрепощению и получению новых прав и свобод всех участников рынка — от обычных потребителей до бизнесменов, организаций и предприятий. На предстоящем в марте Столыпинском форуме работа одной из секций как раз будет посвящена основам цифровой экономики. На повестке дня — майнинг, BIG DATA и AI — это наше будущее, и главная задача государства сегодня — готовить страну к этому экономическому переходу.

Великий переход

Когда произойдет этот переход невозможно сказать, — это может быть и 10 лет, и 20, и 50. Вспомните, как менялись мобильные технологии. Мессенджеры в технологическом понимании существовали и 20 лет назад, но они полностью заполонили эфир только в последние года два-три. То есть, когда распространение технологии достигло критической массы, понадобились считанные месяцы, чтобы ею овладели все, включая детей и пенсионеров.

Точно также будет и с рынком криптовалют, никто не сможет остаться в стороне. Вход в этот мир станет простым и понятным. Проблема сейчас заключается в том, что большинство людей смотрит на эту новую систему как на иллюзорную фантазию, на которой при этом можно немного заработать. Рынок криптовалют воспринимается как азартная игра, не более того.

Это неправильная точка зрения. Криптовалюта даёт шанс людям подняться над системой и оценить все действующие экономические процессы по-новому. И власть ничего не сможет с этим сделать, даже если она будет сопротивляться этому, то рано или поздно этот пузырь всё равно лопнет.

Старая экономика станет архаикой, это не значит, что она умрёт, вполне возможно, что она останется, как сегодня продолжает существовать английская королева. Англичане ее любят, но, тем не менее, это фигура условная, не исполнительный орган власти, не законодательный.

Классические экономические институты точно также потеряют бразды правления, у них не будет ресурсной базы для того, чтобы принимать решения и диктовать условия, не будет возможности ограничивать население или манипулировать им, делая его беднее или богаче. При этом, торопиться в крипторынок не надо, всё должно произойти естественно. Сейчас эту технологию воспринимают взахлёб, делаю на неё завышенные ставки, возлагают слишком большие ожидания — это ни к чему, потому что инструментария для погружения туда еще не хватает.

В ближайшей перспективе государству надо думать о цифровой грамотности. Нужно снимать барьеры, страхи при общении с технологией криптовалют. Надо учить людей цифровой гигиене, объяснять принципы цифрового взаимодействия и построения общества. Тут нечего бояться, надо понимать, что жить по-старому мы уже никогда не будем. Как раньше из крестьян делали рабочих, проводя ликбез, так и сегодня мы должны произвести класс цифровых потребителей, потому что в классическом виде прежние участники экономических процессов будут не нужны.