Долги юридических лиц перед Росимуществом в Нижегородской области превысили 110 млн руб. 

По состоянию на 1 марта 2018 года долги юридических лиц перед территориальным управлением Росимущества достигли порядка 117 млн рублей, рассказал корреспонденту агентства новостей Newsroom24 руководитель управления Александр Югов.
По информации главы управления, в 2017 году с учреждений, предприятий и других субъектов налогообложения, зарегистрированных в Нижегородской области, взыскано около 73 млн руб.
Господин Югов отмечает, что в настоящее время территориальное управление продолжает активную претензионно-исковую работу в отношении пользователей федерального имущества, задолжавших Росимуществу.