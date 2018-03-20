Ещё
Долги юридических лиц перед Росимуществом в Нижегородской области превысили 110 млн руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долги юридических лиц перед Росимуществом в Нижегородской области превысили 110 млн руб. 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
По состоянию на 1 марта 2018 года долги юридических лиц перед территориальным управлением Росимущества достигли порядка 117 млн рублей, рассказал корреспонденту агентства новостей Newsroom24 руководитель управления Александр Югов.
По информации главы управления, в 2017 году с учреждений, предприятий и других субъектов налогообложения, зарегистрированных в Нижегородской области, взыскано около 73 млн руб.
Господин Югов отмечает, что в настоящее время территориальное управление продолжает активную претензионно-исковую работу в отношении пользователей федерального имущества, задолжавших Росимуществу.
Newsroom24: последние новости
Расходы нижегородцев на обучение в интернете резко возросли Рынок «Народный» в Ленинском районе закроют до конца марта Экс-руководитель УФНС по Нижегородской области скончался в СИЗО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей43
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России333
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной448
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос67
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение