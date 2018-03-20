Долги юридических лиц перед Росимуществом в Нижегородской области превысили 110 млн руб.

По состоянию на 1 марта 2018 года долги юридических лиц перед территориальным управлением Росимущества достигли порядка 117 млн рублей, рассказал корреспонденту агентства новостей Newsroom24 руководитель управления Александр Югов

По информации главы управления, в 2017 году с учреждений, предприятий и других субъектов налогообложения, зарегистрированных в Нижегородской области , взыскано около 73 млн руб.

Господин Югов отмечает, что в настоящее время территориальное управление продолжает активную претензионно-исковую работу в отношении пользователей федерального имущества, задолжавших Росимуществу.