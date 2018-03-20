Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P Lima Juniors, горнодобывающей промышленности и продовольствия и напитков.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General снизился на 0,44%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Andino Investment Holding SAA (LM:AIH), которые подорожали на 0,130 п. (6,67%), закрывшись на отметке в 2,540. Котировки Sider (LM:SID) выросли на 0,010 п. (2,22%), завершив торги на уровне 0,460. Бумаги Relapasa (LM:REL) выросли в цене на 0,004 п. (1,40%), закрывшись на отметке 0,290.

Лидерами падения стали акции PPX Mining Corp (LM:PPX), цена которых не изменилась на 0,00 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 0,06. Акции Rimac Seguros y Reaseguros (LM:RSR) поднялись на 0,040 п. (2,70%), закрывшись на уровне 1,440, а Intergroup (LM:IFS) снизились в цене на 1,050 п. (2,50%) и завершили торги на отметке 41,000.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в плюсе (6), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Andino Investment Holding SAA (LM:AIH) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 6,67%, 0,130 п., и завершили торги на отметке 2,540.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,29%, или 0,18, достигнув отметки $62,23 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $66,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,33%, или 4,30, до отметки $1.316,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,05% до 3,2737, а котировки EUR/PEN повысились на 0,56%, достигнув отметки 4,0387.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,36% до 89,47.