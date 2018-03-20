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Нефтегазовые организации согласуют с Росприроднадзором планы по предупреждению разливов нефти
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Нефтегазовые организации согласуют с Росприроднадзором планы по предупреждению разливов нефти 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
На заседании Комитета Госдумы по энергетике 20 марта обсудят правительственный законопроект
о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
Изменения предлагается внести в закон «Об охране окружающей среды». В правительстве отмечают, что правовое регулирование и требования в данной сфере на морских акваториях существенно отличаются от регулирования таких же отношений на сухопутной территории. Для организаций, которые работают в морских акваториях, установлен уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Для сухопутных территорий аналогичное регулирование отсутствует. Здесь действует порядок, установленный постановлением правительства «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов». В соответствии с этим порядком организации должны отправить планы борьбы с разливами нефти в региональные и федеральные органы власти на согласование. Но это согласование затягивается по времени ввиду отсутствия регламентации сроков и необходимости учёта противоречивых позиций согласующих органов.
После согласования план должен утверждаться Минэнерго России и МЧС. В правительстве отмечают, что существующая процедура утверждения планов приводит к затягиванию срока ввода в эксплуатацию построенных объектов нефтяной отрасли.
В связи с этим правительство предлагает внести в закон «Об охране окружающей среды» изменения, устанавливающие уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутных территориях.
Учитывая, что на суше находится гораздо больше нефтегазовых организаций, чем в морских акваториях, вместо обязательного заключения государственной экологической экспертизы на проект плана вводится согласование этого проекта с Росприроднадзором.
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