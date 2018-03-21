Американец, выигравший 19 миллионов долларов, стал грабителем банков

США долларовый миллионер пошел грабить банки. Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего Джеймса Аллена Хейеса. Мужчина подозревается в серии налетов на местные банки: только в 2017 году он совершил 11 грабежей и украл средства на общую сумму около сорока тысяч долларов. Действовал Джеймс по одной схеме: он давал кассиру записку, в которой сообщал, что вооружен, а после этого требовал деньги, сообщает Lenta.ru

Парадокс состоит в том, что двадцать лет назад грабителю посчастливилось выиграть в лотерею 19 миллионов долларов. Но сохранить баснословную сумму он так и не смог. После развода с супругой на руках у мужчины осталось около шести миллионов. Большую часть денег он потратил на развлечения и покупку наркотиков — только на героин уходило не менее тысячи долларов в неделю.

В итоге к 2017 году прежний баловень судьбы жил в гараже и распоряжался деньгами, украденными из банков. Внешний вид Хейеса к этому моменту был настолько непрезентабельным, что полицейские присвоили ему кодовое имя «бывалый бандит».

В настоящее время мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания относительно ряда грабежей.