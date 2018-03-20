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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
ИА Синьхуа
2 часа назад
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Нью-Йорк
, 19 марта /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской фондовой
бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» упал на 1,35 проц по сравнению с показателем предыдущего торгового дня, индекс «Стандард
энд Пурз 500» — на 1,42 проц, индекс «Насдак» — на 1,84 проц.
—0—
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