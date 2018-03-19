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Резюме Стива Джобса было продано на аукционе за 174 757 долларов
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Резюме Стива Джобса было продано на аукционе за 174 757 долларов 

Apple Insider 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Анкета, которая была заполнена Стивом Джобсом при приеме на работу, была продана с молотка в Бостоне. Стартовая цена лота была около 50 000 долларов, однако стремительно росла и к окончанию торгов достигла отметки 174 тысячи долларов. Победителем аукциона оказался предприниматель из Англии, имя которого не раскрывается.
Один из основателей Apple заполнил это резюме еще в далеком 1973 году, сразу после того, как бросил учебу в Рид-колледже. Он проучился там всего полгода, однако после этого он всё же посещал творческие занятия.
Сам документ включает в себя орфографические ошибки и другие интересные детали. Например, фамилию Джобс указал с маленькой буквы, а в качестве адреса — свой университет. В графе «Навыки» он отметил владение компьютером и калькулятором. На какую должность претендовал Стив, не указывается.
Помимо резюме, были выставлены и проданы другие вещи, представляющие ценность для коллекционеров, поскольку они были подписаны самим Джобсом — это руководство Mac OS X и газетная публикация от 2008 года, где рассказывается о новом на тот момент iPhone 3G. Оба лота ушли с молотка за 41 806 и 26 950 долларов соответственно.
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