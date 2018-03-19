Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,79%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, промышленности и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подешевел на 0,79%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Orion B (HE:ORNBV), которые подорожали на 0,88 п. (3,26%), закрывшись на отметке в 27,87. Котировки Metsa Board Oyj (HE:METSB) выросли на 0,215 п. (2,65%), завершив торги на уровне 8,320. Бумаги Valmt (HE:VALMT) выросли в цене на 0,24 п. (1,40%), закрывшись на отметке 17,42.

Лидерами падения стали акции Yit (HE:YIT), цена которых упала на 0,24 п. (3,65%), завершив сессию на отметке 6,47. Акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V) поднялись на 0,2380 п. (3,64%), закрывшись на уровне 6,2920, а Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) снизились в цене на 0,185 п. (2,09%) и завершили торги на отметке 8,655.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (92) превысило количество закрывшихся в плюсе (45), а котировки 22 акций практически не изменились.

Котировки акций Metsa Board Oyj (HE:METSB) выросли до максимума, поднявшись на 2,65%, 0,215 п., и завершили торги на отметке 8,320. Котировки акций Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,09%, 0,185 п., и завершили торги на отметке 8,655.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае потерял 0,24%, или 0,16, достигнув отметки $66,05 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,51%, или 0,32, до $62,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,40%, или 5,20, до отметки $1.317,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,41% до 1,2341, а котировки EUR/GBP упали на 0,34%, достигнув отметки 0,8789.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,42% до 89,42.