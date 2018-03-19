Ещё
Полиция Анкары перехватила предназначенную для продажи партию калифорния
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Анкары перехватила предназначенную для продажи партию калифорния 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Турецкая полиция перехватила в Анкаре почти 1,5 килограмма радиоактивного химического элемента калифорний — одного из самых дорогих металлов в мире, пишет газета Yeni Safak.
В результате полицейской операции, проведенной в столичном районе Пурсакар, было задержано четверо подозреваемых, которые планировали продать партию калифорния за 72 миллиона долларов. При этом, как отмечает издание, мировая цена калифорния составляет 4 миллиона долларов за один грамм.
Предполагается, что задержанные действовали не самостоятельно, а входили в преступную группировку.
Правоохранители ведут расследование обстоятельств появления нелегальной партии калифорния в столице Турции.
РИА Новости: последние новости
ОБСЕ: выборы в России прошли организованно, несмотря на мелкие недочеты Мосгоризбирком пообещал, что все впервые проголосовавшие получат подарки Официальный курс евро на вторник снизился до 70,6 рубля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина464
«Перестаньте нас оскорблять»153
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину508
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение