Полиция Анкары перехватила предназначенную для продажи партию калифорния 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Турецкая полиция перехватила в Анкаре почти 1,5 килограмма радиоактивного химического элемента калифорний — одного из самых дорогих металлов в мире, пишет газета Yeni Safak.
В результате полицейской операции, проведенной в столичном районе Пурсакар, было задержано четверо подозреваемых, которые планировали продать партию калифорния за 72 миллиона долларов. При этом, как отмечает издание, мировая цена калифорния составляет 4 миллиона долларов за один грамм.
Предполагается, что задержанные действовали не самостоятельно, а входили в преступную группировку.
Правоохранители ведут расследование обстоятельств появления нелегальной партии калифорния в столице Турции.