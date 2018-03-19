Полиция Анкары перехватила предназначенную для продажи партию калифорния

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Турецкая полиция перехватила в Анкаре почти 1,5 килограмма радиоактивного химического элемента калифорний — одного из самых дорогих металлов в мире, пишет газета Yeni Safak.

В результате полицейской операции, проведенной в столичном районе Пурсакар, было задержано четверо подозреваемых, которые планировали продать партию калифорния за 72 миллиона долларов. При этом, как отмечает издание, мировая цена калифорния составляет 4 миллиона долларов за один грамм.

Предполагается, что задержанные действовали не самостоятельно, а входили в преступную группировку.