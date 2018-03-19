Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 1,76%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов ПО и компьютерных услуг, горнодобывающей промышленности и табачной промышленности.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 упал на 1,76%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Hammerson PLC (LON:HMSO), которые подорожали на 105,30 п. (24,09%), закрывшись на отметке в 542,40. Котировки Barclays PLC (LON:BARC) выросли на 7,50 п. (3,58%), завершив торги на уровне 217,00. Бумаги Land Securities Group PLC (LON:LAND) выросли в цене на 30,00 п. (3,31%), закрывшись на отметке 936,80.

Лидерами падения стали акции Micro Focus International PLC (LON:MCRO), цена которых упала на 873,50 п. (46,35%), завершив сессию на отметке 1.011,00. Акции Glencore PLC (LON:GLEN) поднялись на 16,25 п. (4,21%), закрывшись на уровне 369,25, а Anglo American PLC (LON:AAL) снизились в цене на 74,40 п. (4,21%) и завершили торги на отметке 1.695,00.

На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1377) превысило количество закрывшихся в плюсе (608), а котировки 127 акций практически не изменились.

Котировки акций Micro Focus International PLC (LON:MCRO) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 46,35%, 873,50 п., и завершили торги на отметке 1.011,00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,40%, или 5,20, достигнув отметки $1.317,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,53%, или 0,33, до $62,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,27%, или 0,18, до отметки $66,03 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,71% до 1,4041, а котировки EUR/GBP упали на 0,36%, достигнув отметки 0,8787.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,40% до 89,44.