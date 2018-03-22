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Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 1,14%
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Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 1,14% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, нефтегазового оборудования и ПО и компьютерных услуг.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 снизился на 1,14%, достигнув 52-недельного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Reckitt Benckiser Group PLC (LON:RB), которые подорожали на 269,00 п. (4,78%), закрывшись на отметке в 5.895,00. Котировки Coca Cola HBC AG (LON:CCH) выросли на 80,0 п. (3,27%), завершив торги на уровне 2.529,0. Бумаги Provident Financial (LON:PFG) выросли в цене на 18,09 п. (2,77%), закрывшись на отметке 671,20.
Лидерами падения стали акции Micro Focus International PLC (LON:MCRO), цена которых упала на 60,80 п. (6,25%), завершив сессию на отметке 911,80. Акции Schroders PLC (LON:SDR) поднялись на 127,00 п. (3,75%), закрывшись на уровне 3.259,00, а Rio Tinto PLC (LON:RIO) снизились в цене на 131,00 п. (3,53%) и завершили торги на отметке 3.584,00.
На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1388) превысило количество закрывшихся в плюсе (548), а котировки 135 акций практически не изменились.
Котировки акций Micro Focus International PLC (LON:MCRO) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 6,25%, 60,80 п., и завершили торги на отметке 911,80.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,30%, или 3,90, достигнув отметки $1.325,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,10%, или 0,72, до $64,45 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,65%, или 0,45, до отметки $69,02 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,31% до 1,4097, а котировки EUR/GBP упали на 0,05%, достигнув отметки 0,8721.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 89,54.
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 Ещё 3 источника 
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