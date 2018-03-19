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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,59%
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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,59% 

Investing.com Россия 5 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, информационных технологий и банковских услуг.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подешевел на 1,59%, достигнув 6-месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP), которые подорожали на 1,95 п. (3,43%), закрывшись на отметке в 58,75. Котировки Globe trade centre sa (WA:GTCP) выросли на 0,13 п. (1,43%), завершив торги на уровне 9,24. Бумаги Bank Millenium SA (WA:MILP) выросли в цене на 0,07 п. (0,83%), закрывшись на отметке 8,47.
Лидерами падения стали акции PKP Cargo (WA:PKPP), цена которых упала на 4,30 п. (8,87%), завершив сессию на отметке 44,20. Акции Kruk (WA:KRU) поднялись на 13,60 п. (6,00%), закрывшись на уровне 213,00, а KGHM Polska Miedz SA (WA:KGH) снизились в цене на 5,02 п. (4,96%) и завершили торги на отметке 96,09.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (286) превысило количество закрывшихся в плюсе (177), а котировки 199 акций практически не изменились.
Котировки акций PKP Cargo (WA:PKPP) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 8,87%, 4,30 п., и завершили торги на отметке 44,20. Котировки акций KGHM Polska Miedz SA (WA:KGH) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,96%, 5,02 п., и завершили торги на отметке 96,09.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,51%, или 0,32, достигнув отметки $62,09 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае снизились на 0,23%, или 0,15, до $66,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,41%, или 5,40, до отметки $1.317,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,04% до 4,2193, а котировки USD/PLN упали на 0,36%, достигнув отметки 3,4197.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,41% до 89,43.
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