Рынок акций Швеции закрылся падением, OMX Stockholm 30 снизился на 1,66%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, сырья и потребительских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 подешевел на 1,66%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Astra Zeneca (ST:AZN), которые подорожали на 0,7 п. (0,12%), закрывшись на отметке в 563,3. Котировки Assa Abloy (ST:ASSAb) упали на 1,0 п. (0,55%), завершив торги на уровне 180,2. Бумаги Autoliv Inc (ST:ALIVsdb) подешевели на 8,5 п. (0,70%), закрывшись на отметке 1.213,0.

Лидерами падения стали акции AB SKF B (ST:SKFb), цена которых упала на 5,0 п. (2,87%), завершив сессию на отметке 169,1. Акции SSAB AB (ST:SSABa) поднялись на 1,36 п. (2,82%), закрывшись на уровне 46,85, а Boliden (ST:BOL) снизились в цене на 7,00 п. (2,36%) и завершили торги на отметке 289,40.

На фондовой бирже Стокгольма количество подешевевших бумаг (452) превысило количество закрывшихся в плюсе (158), а котировки 53 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,56%, или 0,35, достигнув отметки $62,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае снизились на 0,29%, или 0,19, до $66,02 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,45%, или 5,90, до отметки $1.318,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,00% до 10,0698, а котировки USD/SEK упали на 0,42%, достигнув отметки 8,1594.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,44% до 89,40.