Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов ресторанного и гостиничного бизнеса, электрического и электронного оборудования и дистрибьюторов.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares упал на 0,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Salafin (CS:SLF), которые подорожали на 40,0 п. (3,92%), закрывшись на отметке в 1.060,000. Котировки Med paper (CS:PAP) выросли на 1,12 п. (3,56%), завершив торги на уровне 32,56. Бумаги Lydec (CS:LYD) выросли в цене на 14,90 п. (2,48%), закрывшись на отметке 615,00.

Лидерами падения стали акции Smi (CS:SMI), цена которых упала на 198,000 п. (5,21%), завершив сессию на отметке 3.600,000. Акции Sonasid (CS:SOND) поднялись на 36,00 п. (5,09%), закрывшись на уровне 671,00, а Label vie (CS:LBV) снизились в цене на 84,00 п. (4,38%) и завершили торги на отметке 1.835,000.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 9 акций практически не изменились.

Котировки акций Salafin (CS:SLF) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,92%, 40,0 п., и завершили торги на отметке 1.060,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,51%, или 0,32, достигнув отметки $62,09 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае снизились на 0,24%, или 0,16, до $66,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,46%, или 6,10, до отметки $1.318,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,10% до 11,3050, а котировки USD/MAD упали на 0,22%, достигнув отметки 9,1701.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,43% до 89,41.