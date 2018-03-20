Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов деревопереработки, холдинговых компаний и производства пищевых продуктов.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares упал на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Aluminum mar 1l (CS:ALU), которые подорожали на 48,0 п. (3,27%), закрывшись на отметке в 1.515,000. Котировки Saham Assurance (CS:SAH) выросли на 39,0 п. (2,67%), завершив торги на уровне 1.500,000. Бумаги Risma (CS:RIS) выросли в цене на 4,00 п. (2,55%), закрывшись на отметке 161,00.

Лидерами падения стали акции Med paper (CS:PAP), цена которых упала на 3,25 п. (9,98%), завершив сессию на отметке 29,31. Акции Lesieur (CS:LESU) поднялись на 8,50 п. (4,82%), закрывшись на уровне 168,00, а Stokvis nord (CS:SNA) снизились в цене на 0,81 п. (4,17%) и завершили торги на отметке 18,63.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в плюсе (17), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций Aluminum mar 1l (CS:ALU) выросли до максимума, повысившись на 3,27%, 48,0 п., и завершили торги на отметке 1.515,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,11%, или 1,31, достигнув отметки $63,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,85%, или 1,22, до $67,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,54%, или 7,10, до отметки $1.310,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,24% до 11,2860, а котировки USD/MAD повысились на 0,42%, достигнув отметки 9,2063.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,53% до 89,94.