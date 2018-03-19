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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 59,91 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 59,91 пункта 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Париж, 19 марта /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой
сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5222,84  пункта, что оказалось на 59,91 пункта или 1,13 проц ниже показателя
предыдущего торгового дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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