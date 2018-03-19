Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 59,91 пункта

Париж, 19 марта / Синьхуа / — Сегодня при закрытии торговой

сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5222,84 пункта, что оказалось на 59,91 пункта или 1,13 проц ниже показателя

предыдущего торгового дня. —0—