Ещё
Сингапур оштрафовал Standard Chartered на $4 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сингапур оштрафовал Standard Chartered на $4 млн 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Wallace Woon/EPA  Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Финансовый регулятор Сингапура предъявил штраф банку Standard Chartered за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
Валютное управление Сингапура сообщило о вынесении штрафа сингапурскому отделению Standard Chartered Bank в размере 5,2 млн сингапурских долларов ($3,95 млн) и 1,2 млн сингапурских долларов аффилированному трасту Standard Chartered Trust Ltd.
Как отмечается, нарушения в соблюдении законодательства были допущены в период с декабря 2015 г. по январь 2016 г., когда часть счетов клиентов Standard Chartered Trust была переведена в Standard Chartered Bank.
Вести Экономика: последние новости
Каковы перспективы рубля после выборов? Банк Японии обещает плавное сворачивание стимулов Заказы на машинное оборудование в Японии выросли
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина498
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов21
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ14
«Перестаньте нас оскорблять»176
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение