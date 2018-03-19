Сингапур оштрафовал Standard Chartered на $4 млн

Фото: Wallace Woon/EPA Москва , 19 марта — «Вести. Экономика». Финансовый регулятор Сингапура предъявил штраф банку Standard Chartered за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

Валютное управление Сингапура сообщило о вынесении штрафа сингапурскому отделению Standard Chartered Bank в размере 5,2 млн сингапурских долларов ($3,95 млн) и 1,2 млн сингапурских долларов аффилированному трасту Standard Chartered Trust Ltd.

Как отмечается, нарушения в соблюдении законодательства были допущены в период с декабря 2015 г. по январь 2016 г., когда часть счетов клиентов Standard Chartered Trust была переведена в Standard Chartered Bank.