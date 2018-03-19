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«Цветы — любимому городу»
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«Цветы — любимому городу» 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Жителей столицы Карелии приглашают засадить клумбы в городе цветами.
В этом году, уже не первый раз пройдет замечательная акция «Цветы — любимому городу». Все желающие а так же юридические организации, могут принять участие в самой красивой акции. Для этого нужно направить заявку в администрацию Петрозаводска, не позднее 30 марта текущего года.
Данная акция проходит уже в четвертый раз и пользуется спросом. Ведь жителям предлагается украсить свой город, так как вам позволяет фантазия.
Так в преддверии акции все участники выращивают рассаду, которую потом передадут на городские клумбы. Стоит учитывать, что можно выращивать не все цветы. Вот список тех цветов которые администрация города с удовольствием посадит на клумбы: петунья, бархатцы, кохия, клещевина, колеусы, агератум, георгины однолетние, георгины «Веселые ребята», львиный зев, годеция.
Заявку на участие со своими данными можно отправить на электронную почту tatyana.sogolovskaya@petrozavo.dsk-mo.ru или по телефону: 71-35-05.
Каждый из участников по завершению акции получит благодарственное письмо от администрации города.
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