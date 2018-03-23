Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлообработки, оптовой и розничной торговли и продовольствия и напитков.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 снизился на 0,43%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Dogan Sirketler Grubu Holding AS (IS:DOHOL), которые подорожали на 0,200 п. (19,23%), закрывшись на отметке в 1,240. Котировки Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik AS (IS:HURGZ) выросли на 0,230 п. (15,65%), завершив торги на уровне 1,700. Бумаги SASA Polyester Sanayi AS (IS:SASA) выросли в цене на 0,750 п. (5,30%), закрывшись на отметке 14,900.

Лидерами падения стали акции Ulker Biskuvi Sanayi AS (IS:ULKER), цена которых упала на 0,94 п. (4,14%), завершив сессию на отметке 21,76. Акции Coca-Cola Icecek AS (IS:CCOLA) поднялись на 1,04 п. (2,78%), закрывшись на уровне 36,32, а Bizim Toptan Satis Magazalari AS (IS:BIZIM) снизились в цене на 0,21 п. (2,54%) и завершили торги на отметке 8,05.

На фондовой бирже Стамбула количество подешевевших бумаг (232) превысило количество закрывшихся в плюсе (122), а котировки 54 акций практически не изменились.

Котировки акций Dogan Sirketler Grubu Holding AS (IS:DOHOL) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 19,23%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 1,240. Котировки акций Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik AS (IS:HURGZ) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 15,65%, 0,230 п., и завершили торги на отметке 1,700. Котировки акций SASA Polyester Sanayi AS (IS:SASA) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,30%, 0,750 п., и завершили торги на отметке 14,900.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 1,67%, или 22,20, достигнув отметки $1.349,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,99%, или 1,28, до $65,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 1,84%, или 1,27, до отметки $70,18 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY выросла на 0,75% до 3,9645, а котировки EUR/TRY повысились на 1,17%, достигнув отметки 4,9013.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,44% до 89,08.