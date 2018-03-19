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Житель США выиграл в лотерею 456 миллионов долларов
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Житель США выиграл в лотерею 456 миллионов долларов 

Российская Газета 18 часов назад
В США разыгран джекпот в размере 456,7 миллиона долларов в лотерею Powerball. Как сообщает ТАСС ссылкой на организаторов игры, это восьмой крупнейший выигрыш в истории данной лотереи.
Счастливый билет был продан в штате Пенсильвания. Его обладатель правильно угадал все шесть номеров. Пока за выигрышем никто не обращался. Как отмечают организаторы, люди далеко не сразу узнают, что сорвали куш.
Победитель может забрать всю сумму сразу или же получать деньги частями в течение 30 лет. Если счастливчик выберет первый вариант, то сумма выигрыша составит только 273,9 миллиона долларов.
Самый большой джекпот в истории страны в размере примерно 1,59 миллиарда долларов был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда выиграли сразу три билета, приз был разделен поровну.
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