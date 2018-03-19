Майнерам пора «сворачивать лавочку»?

Аналитики из компании Fundstrat Global Advisors провели очередное исследование, по результатам которого заключили, что затраты на добычу Биткоина практически уравнялись с его курсом, а в некоторых странах майнеры уже начали с трудом отбивать расходы на добычу Биткоина и вынуждены работать «в ноль», — сообщает CNBC со ссылкой на официальное заявление FGA.

Том Ли, генеральный директор Fundstrat Global Advisors, сообщает, что аналитики его компании рассчитывали рентабельность майнинга Биткоина, принимая во внимание не только расходы на электроэнергию, но и учитывая другие расходы. Такие, например, как регулярное обслуживание и замена оборудования. Согласно расчётам FGA, смысла в майнинге не будет, если все расходы, которые несёт добытчик Биткоина, сравняются с курсом этой криптовалюты.

В FGA отмечают, что при цене около шести центов за 1 кВт⋅ч рентабельность майнинга уже находится под вопросом, но ведь майнерам приходится ещё и регулярно обслуживать, менять оборудование. На момент написания поста шесть центов стоили около 3,5 рубля, что вполне соответствует средней по России цене за 1 кВт⋅ч.

Аналитики пришли к выводу, что для того, чтобы майнеры из других стран могли успешно конкурировать с крупными добытчиками Биткоина из Китая , цена за электричество не должна превышать четырёх центов за 1 кВт⋅ч, но, по мнению специалистов FGA, до массового сворачивания деятельности майнеров ещё далеко — для этого цена самого Биткоина должна упасть до 3-4 тысяч долларов США и достаточно долго удерживаться на этом уровне.

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