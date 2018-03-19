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В Китае могут снизить цену входных билетов на туристические объекты
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В Китае могут снизить цену входных билетов на туристические объекты 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стоимость входных билетов в большинство туристических объектов Китая может быть снижена, сообщает газета South China Morning Post.
Правительство рассматривает возможность снижения платы за вход из-за недовольства туристов, а также с тем, чтобы способствовать росту внутреннего туризма.
"Цены на билеты на некоторые достопримечательности выше средней стоимости в других странах и кажутся слишком дорогим для семей со средним достатком", — сказала Чжан Дунмэй, представитель исследовательского института Китайской академии туризма.
Так, стоимость билета на самый длинный стеклянный мост в мире, расположенный в парке Чжанцзяцзе, входящем в список ЮНЕСКО, составляет 95 долларов США.
При этом в Чжанцзяцзе в прошлом году средний годовой доход на человека составил около 2300 долларов США.
Издание также сообщает, что посещение Лувра в Париже и московского Кремля стоит 11 и 9 долларов США соответственно.
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