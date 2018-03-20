HTC назвала цену VR-гарнитуры Vive Pro

Компания HTC начала принимать предзаказы на шлем виртуальной реальности Vive Pro, который поступит в продажу 5 апреля. Рекомендованная цена гарнитуры составляет 799 долларов (в России — 56 990 рублей).

Vive Pro имеет два 3,5-дюймовых OLED-дисплея с суммарным разрешением 2880х1600 точек, частотой обновления 90 Гц и углом обзора 110 градусов. Контроллеры и базовые станции для Vive Pro нужно будет покупать отдельно — или же использовать те, что были в комплекте с первой версией шлема. Гарнитура оснащена наушниками со встроенным усилителем, двумя микрофонами и двумя дополнительными камерами.

Кроме того, HTC снизила цену шлема Vive, который теперь стоит 499 долларов.