Курс доллара вышел на максимум

Курс доллара США впервые за месяц превысил 58 рублей

Открытие валютных торгов 19 марта сопровождалось ослаблением российской нацвалюты. По данным Мосбиржи, курс доллара США превысил 58 рублей — впервые с 12 февраля 2018 года. Евро также укрепился — на 0,7% до 71,38 рубля. Вместе с валютным рынком снижение продемонстрировала и фондовая площадка. По мнению аналитиков, всему виной ситуация на глобальной бирже — инвесторы ожидают выступления нового главы американского Федрезерва и отыгрывают данные о росте добычи нефти в США . Что будет с рублём к концу марта — в финансовом обзоре RT.

Открытии торговой недели на Московской бирже началось с укрепления доллара США. Так, 19 марта стоимость американской валюты достигала 58,01 рубля (рост на 0,5%). В ходе торговой сессии курс нацвалюты снизился на 0,43% и впервые с 12 февраля достиг отметки 58 рублей за доллар. Евро также демонстрировал рост в торговую сессию понедельника — стоимость единой валюты ЕС достигала 71,38 рубля.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 20 марта, составил 57,55 рублей, евро — 70,60 рублей.

«Внешний фон для российской валюты остаётся не самым благополучным. Москва всё ещё находится в стадии конфронтации с Лондоном и в ближайшее время нельзя исключать новых санкций в адрес России. Поведение доллара США сейчас основано на ожидании более агрессивной, чем прогнозировалось ранее, риторики ФРС в отношении процентных ставок. Эти два момента оставляют рубль в достаточном напряжении», — пояснила RT старший аналитик Alpari Анна Бодрова. Опрошенные RT эксперты утверждают, что выборы в России 18 марта не оказали существенного влияния на курс рубля. Всё дело в поведении инвесторов, которые заблаговременно заложили в цену активов ожидания итогов президентской гонки.

По мнению старшего аналитика Alpari Анны Бодровой, основная интрига для рубля сложится после майских праздников. Именно тогда станет ясно, кто именно возглавит кабинет министров , и каким будет состав правительства. По прогнозу эксперта, в краткосрочной перспективе доллар будет колебаться в диапазоне 57,40—57,85 рубля.

Ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк в разговоре с RT отметил, что российский рынок отчасти реагирует и на состояние глобальной площадки, где в последнее время наблюдается снижение аппетита к риску у инвесторов. Игроки рынка ожидают решения ФРС США по базовой ставке, а также заявлений нового главы агентства Джерома Пауэлла

Кроме того, эксперты напоминают и об очередном заседании совета директоров Центробанка, которое запланировано на 23 марта, и где топ-менеджмент регулятора намеревается поднять вопрос об уровне ключевой ставки в России.

Ослабление российской нацвалюты сопровождается и серьёзными колебаниями на фондовом рынке. Открытие торгов в понедельник, 19 февраля, ознаменовалось краткосрочным ростом российского рынка акций. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,3% (до 2301 пункта), а индекс РТС — на 0,5% (до 1260 пункта). Впрочем, уже через час биржевые показатели начали снижение и во второй половине дня индекс Мосбиржи снизился на 0,42% (до 2284 пункта), а РТС — на 0,9% (до 1243 пункта). Наибольшее снижение стоимости пришлось на акции Группы НЛМК (падение на 1,95% до 150 рублей за бумагу), ЛУКОЙЛА (на 1,15% до 3 830 рублей за акцию) и «Северстали» (на 1,04% до 898 рублей).

«Минусовые» торги 19 марта также зафикисированы и на энергетическом рынке. Цены на нефть эталонных сортов Brent и WTI демонстрировали снижение 19 марта. Фьючерсы на Brent дешевели на 0,18% до $66,08 за баррель, WTI потеряла в цене 0,34% (до $62,2 за баррель). При этом ещё в конце прошлой недели обе марки сырья дорожали. Аналитики связывают плюсовую динамику прошлой недели с оптимизмом инвесторов на фоне сокращения добычи нефти в странах ОПЕК

Но уже в понедельник появились не самые благоприятные для рынка новости, что и стало причиной коррекции на торговой площадке. США вновь сообщили о росте числа нефтедобывающих установок до 990 единиц (данные нефтесервисной компании Baker Huges).

Кроме того, о намерениях увеличить добычу заявили представители Ирака — пятой в мире страны-экспортёра нефти. Глава компании Basra Oil Ихсан Абдул Джаббар сообщил, что производство нефти иракской марки Basra вырастет к концу года на 11% — до 3,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.