Самарская область дополнительно получит более 80 млн руб. на паллиативную медицинскую помощь 

86,8 млн рублей дополнительно получит в этом году Самарская область на паллиативную медпомощь — лекарства и медицинские изделия, сообщает правительство России. Деньги выделят из резервного фонда кабмина. Дополнительные транши получат все регионы России. Больше всего выделят Краснодарскому краю — 172,7 млн рублей, меньше всего — Ненецкому автономному округу (772 тыс. рублей). Также из резервного фонда федеральный кабинет министров распределил деньги на медицинскую помощь детям-инвалидам. Самарская область получит 73,2 млн рублей. Самый объемный транш выделен Москве — 557,8 млн рублей, меньше всего Байконуру — 281,7 тыс. рублей.
Фото: pixabay.com