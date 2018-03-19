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Самарская область дополнительно получит более 80 млн руб. на паллиативную медицинскую помощь
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Самарская область дополнительно получит более 80 млн руб. на паллиативную медицинскую помощь 

ТРК Губерния 8 часов назад
Фото: ТРК Губерния
86,8 млн рублей дополнительно получит в этом году Самарская область на паллиативную медпомощь — лекарства и медицинские изделия, сообщает правительство России. Деньги выделят из резервного фонда кабмина. Дополнительные транши получат все регионы России. Больше всего выделят Краснодарскому краю — 172,7 млн рублей, меньше всего — Ненецкому автономному округу (772 тыс. рублей). Также из резервного фонда федеральный кабинет министров распределил деньги на медицинскую помощь детям-инвалидам. Самарская область получит 73,2 млн рублей. Самый объемный транш выделен Москве — 557,8 млн рублей, меньше всего Байконуру — 281,7 тыс. рублей.
Фото: pixabay.com
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