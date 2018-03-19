Выборы без сюрпризов: что на самом деле влияет на курс рубля

Российские президентские выборы не оказали влияния на курс рубля и базовые макроэкономические показатели российской экономики — считает старший аналитик инвестиционной компании «Фридом финанс» Богдан Зварич

Курс рубля фактически не изменился от президентских выборов

Факты говорят о том, что российские торговые площадки открылись умеренным ростом, а рубль подорожал к доллару, но эта стандартная рыночная флуктация была вызвана не выборами, а другими рыночными обстоятельствами.

На текущий момент курс российского рубля составляет на Московской бирже 57,57 единиц за американский доллар, причем это является следствием того обстоятельства, что цены на нефть на мировом рынке стабильно стоят выше 60 долларов за баррель.

«Все-таки победа президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах достаточно легко прослеживалась, поэтому данное событие не оказало существенного влияние на рыночный курс российского рубля», — заключает Зварич.

Все это только подтверждает тезис экспертного сообщества, что игроки на отечественном финансовом рынке считали итоги российских президентских выборов предсказуемыми, поэтому любые риски, связанные с этим событием, давно были включены в контекст тех факторов, которые определяют рыночную стоимость рубля, если, конечно, в расчет не брать традиционно волатильные цены на нефть.

Победа Путина, естественно, не стала ни для кого сюрпризом

«Победа Путина на этих выборах предполагалась, как минимум, очень многими, поэтому результаты голосования заранее были вложены в рыночные котировки. Соответственно, все инвесторы в рамках российской экономики при составлении своих портфелей учитывали, что итоги отечественных президентских выборов будут именно такими», — констатирует Зварич.

По словам Богдана Викторовича, все это позволяет нам сделать вывод, что итоги этих президентских выборов не повлияют сколько-либо существенно на положение дел с рублем, на который оказывают воздействие совсем другие факторы.

«Соответственно, нужно сказать, что с точки зрения рынка — это ожидаемое событие, причем результат здесь полностью совпал с теми ожиданиями, какие были у инвесторов внутри российской экономики», — резюмирует Зварич.

Как замечает эксперт, сейчас можно говорить об определенной слабости рубля, но это связано не с президентскими выборами, а с той ситуацией в геополитике, которая сложилась в отношении России за последние недели. Здесь имеется в виду инцидент в Солсбери, который в силу своей откровенной политической направленности, оказывает существенное давление на нашу страну.

Президентские выборы являются косвенным фактором для экономики России

«Так что, несколько нервная ситуация вокруг рубля связана не с президентскими выборами, а с тем, что Великобритания раздула шумиху вокруг инцидента в Солсбери и начала давить на Россию. Поэтому если что-то и оказывает сейчас воздействие на рубль из мира геополитики, то это не президентские выборы в нашей стране, а данный конфликт с Лондоном», — заключает Зварич.

Дело в том, что любая подобная конфликтность в мире глобальной политики оказывает значительное влияние на действия инвесторов, которые сразу делают соответствующие изменения в своих инвестиционных портфелях. Причем, это напрямую относится не только к внешнеполитической, но и финансово-экономической ситуации в нашей стране.

«В данном же случае мы имеем определенное давление на рубль, которое, в свою очередь, не связано с внутриполитическими процессами в России, а только с внешней конъюнктурой», — констатирует Зварич.

С другой стороны, президентские выборы, в любом случае, стали определенным рубежом для российской экономики по той причине, что экспертное сообщество считало, что некоторая неопределенность с тем, кто будет управлять нашей страной во время очередной президентской каденции, в некотором плане негативно влияла на наше экономическое развитие.

Развитие российской экономики будет происходить в сложной экономической ситуации

Ведь Путин очень долго не объявлял о том, что пойдет на президентские выборы, что было чрезвычайно важно, поскольку было ясно, что базовым документом экономического развития нашей страны станет его президентская программа.

Теперь эти проблемы ушли в прошлое и можно сделать вывод, что в экономическом развитии России начинается новый этап.

Это, в конечном счете, подтвердил вчера и сам президент, заявив, что России нужно сделать серьезный рывок в своем развитии, определенно имея в виду здесь общую ситуацию в нашем народном хозяйстве и российской экономике.

Экономист Дмитрий Адамидов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что итоги президентских выборов в России не стали ни для кого сюрпризом в контексте отечественной экономики, поэтому все игроки просто ждали, когда это событие произойдет.

«Так что, здесь не было никаких серьезных рисков, и президентские выборы не повлияют на развитие нашей экономики даже в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кто-то из игроков, конечно, пытался на этом спекулировать, но все-таки это происходило достаточно вяло. Поэтому на развитие нашей экономики действительно больше влияют новые западные санкции, а также те торговые войны, которые разворачиваются по всему миру», — резюмирует Адамидов.

Здесь имеется в виду таможенная политика президента США Дональда Трампа , которая в последние месяцы стала реальностью.

«Что касается воздействия этой геополитической конъюнктуры на нашу страну, то нужно понимать, что это реальность, которая в ближайшее время вряд ли изменится. Поэтому нужно воспринимать эти события, как данность, и строить свою экономическую политику, учитывая данные объективные обстоятельства», — заключает Адамидов.