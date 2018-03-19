ЦБ и Минфин договорились о российских правилах игры для криптовалют

"Криптовалюты однозначно должны контролироваться — правила игры нужны любой финансовой системе. Но тот законопроект, который сейчас обсуждает правительства очень далек от совершенства. Я вхожу в экспертную группу по его разработке и выдвигал свои предложения — посмотрим, будут ли они учтены в итоговом варианте. Документ «сырой» и не отвечает современным реалиям: криптовалюты уже давно представляют ценность, с которой происходят правовые казусы.

Сегодня рынок криптовалют напоминает период Дикого Запада в США — дикие правила на неотрегулированном рынке. Урегулирование снизит уровень мошенничества с использованием «электронных денег», а люди станут свободнее пользоваться ими, не прячась. По сути если владелец электронного кошелька известен, вы можете проверить легальность его операций и средств. Законопослушным людям просто нечего бояться. То есть вопрос сомнительных операций и финансирования терроризма отпадает — для этого, как и всю историю человечества, по-прежнему лучше всего подходят наличные деньги", — отмечает эксперт.

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что между Банком России и Министерством финансов сняты, решение по обмену криптовалют будет принимать ЦБ. Дебаты по поводу законопроекта, устанавливающего правила игры для оборота «электронных денег» в РФ идут уже несколько месяцев. Предполагается, что на рассмотрение Госдумы документ направят весной, окончательный текст все еще дорабатывается. Став законом, он определит правила регулирования цифровых активов в РФ, даст определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).

"Психоз по ICO. наблюдавшийся в 2017 году, постепенно спадает и напоминает финансовые махинации по принципу знаменитой МММ. Многие вкладывали электронные деньги в токены и получали далеко не обещанные прибыли — рыночные механизмы не позволяют в разы приумножать средства в короткие сроки. Попытки российских властей отрегулировать систему криптовалют — шаг в правильном направлении, но закон придется менять еще не раз под влиянием современных веяний.

Тот же биткоин — это уже динозавр в мире криптовалют, на смену ему приходят более современные деньги, не требующие огромных ферм для их получения. Их можно вырабатывать на смартфоне, они более стремительны и универсальны в проведении платежей. Суть же криптовалют такова, что они не могут быть российскими или, например, индийскими — это изначально децентрализованные системы. А значит и правила обращения с ними со временем должны стать едиными для всех стран мира", — подчеркивает специалист.

Деньги будущего

Белоруссия. Южной Корее опубликовали директиву, согласно которой фьючерсы на биткоин признаны незаконными. Япония , наоборот, признала биткоин официальным платежным средством на территории страны, к 2020 году там планируется его оборот в триллион йен. Однако поступления с операций с биткоинами считаются доходами от ведения бизнеса и облагаются соответствующими налогами на прибыль и прирост капитала. В США биткоин приравняли к имуществу и тоже обложили налогами. Зато криптовалюты освободили от сборов Евросоюз

Самый известный представитель электронных денег биткоин продолжает падать — на пике своего роста он продавался за 20 тысяч долларов, сегодня торгуется ниже 9 тысяч. Последний «удар» криптовалюте нанесли Google и соцсеть Facebook, объявив, что с июня запретят рекламу ICO и криптовалют. Инвесторы негативно отреагировали на такие новости и стали массово избавляться от активов.

"Сегодня мировая экономика похожа на огромный финансовую пирамиду, на вершине которой находится ФРС США . Штаты вбрасывают в мировую экономику новые деньги, которые обесценивают те, что уже имеются у людей. Эта система несовершенна — современные технологии требуют существенного рывка, и мир будет перестраиваться.

Децентрализованная система, основанная на системах блокчейн — более централизованная, прозрачная и открытая. Однако биткоин и другие топовые криптовалюты сегодня уже работают не честно — по мере своего развития они центрируются. Власть аккумулируется в руках крупных майнинговых пулов, число которых сокращается. Сегодня их всего несколько десятков. В итоге останется один крупнейший пул на территории Китая , который производит оборудование для майнинга.

Это в корне неправильный путь, так как определенная группа получит возможность менять правила по своему усмотрению. Современные задачи в РФ — сбалансировать регуляцию так, чтобы облегчить разработку и оборот криптовалют с обеспечением максимальной прозрачности. Обложить налогом майнинг — попытка заранее провальная, так как выработка современных «цифроденег» не требует огромных затрат энергии и ее очень сложно отследить. Невозможно считать каждый смартфон майнинг-фермой", — заключает Алексей Муратов.