Криптовалюты в плюсе; динамика биткоина аналогична росту Nasdaq, но только быстрее

Investing.com — Криптовалюты во вторник торговались в зеленой зоне, при этом большинство из ведущих цифровых валют набрали более 4%.

Биткоин торговался на отметке $8522,3 на бирже Bitfinex, за 24 часа прибавив 4,1%.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире по показателю рыночной капитализации, прибавила 2,1% до уровня $538,12 на бирже Bitfinex.

Токен XRP Ripple подскочил на 5,50% до $0,68644 на бирже Poloniex.

Цифровая валюта Litecoin продемонстрировала рост на 4,4% до отметки $158,23.

Отчет Morgan Stanley оказался в центре внимания, поскольку в нем предполагалось, что недавняя динамика биткоина похожа на цикл «бум-спад» индекса Nasdaq вблизи отметки 2000, но только в 15 раз быстрее.

Капитализация Nasdaq выросла на 278% за 519 дней, достигнув максимума в марте на отметке 2000, а криптовалюта подскочила на 248% всего за 35 дней до декабрьского максимума в $19511 в декабре. С тех пор цена биткоина упала на 70%, тогда как торговый оборот вырос почти на 300%.

«Рост объемов торгов, таким образом, не является показателем большей активности инвесторов, а скорее их желанием скинуть актив», — заявила стратег Morgan Stanley Шина Шах.