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Криптовалюты в плюсе; динамика биткоина аналогична росту Nasdaq, но только быстрее
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Криптовалюты в плюсе; динамика биткоина аналогична росту Nasdaq, но только быстрее 

Investing.com Россия 9 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Криптовалюты во вторник торговались в зеленой зоне, при этом большинство из ведущих цифровых валют набрали более 4%.
Биткоин торговался на отметке $8522,3 на бирже Bitfinex, за 24 часа прибавив 4,1%.
Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире по показателю рыночной капитализации, прибавила 2,1% до уровня $538,12 на бирже Bitfinex.
Токен XRP Ripple подскочил на 5,50% до $0,68644 на бирже Poloniex.
Цифровая валюта Litecoin продемонстрировала рост на 4,4% до отметки $158,23.
Отчет Morgan Stanley оказался в центре внимания, поскольку в нем предполагалось, что недавняя динамика биткоина похожа на цикл «бум-спад» индекса Nasdaq вблизи отметки 2000, но только в 15 раз быстрее.
Капитализация Nasdaq выросла на 278% за 519 дней, достигнув максимума в марте на отметке 2000, а криптовалюта подскочила на 248% всего за 35 дней до декабрьского максимума в $19511 в декабре. С тех пор цена биткоина упала на 70%, тогда как торговый оборот вырос почти на 300%.
«Рост объемов торгов, таким образом, не является показателем большей активности инвесторов, а скорее их желанием скинуть актив», — заявила стратег Morgan Stanley Шина Шах.
Криптовалюты оказались под давлением на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете всех транзакций в США, которые включают в себя любую цифровую валюту или активы, выпущенные венесуэльским правительством с 9 января этого года.
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 Ещё 4 источника 
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