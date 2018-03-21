Биткоин подскочил; страны G20 не планируют ограничивать криптовалюты

Investing.com — Биткоин укрепился после того, как 20 крупнейших стран мира не выразили желания заблокировать активность, связанную с криптовалютами. Цены на другие популярные цифровые валюты также подскочили.

Bitcoin торговался на отметке $9068,7 на бирже Bitfinex, что соответствует росту на 7,8% за 24 часа.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире по показателю рыночной капитализации, выросла на 9,3% до $ 581,99 на бирже Bitfinex.

Токен XRP Ripple подскочил на 4% до $0,7608 на бирже Poloniex

Криптовалюта Litecoin торговалась в плюсе на 8,9% вблизи отметки $172,90.

«Группа двадцати» (G20) заявила во вторник, что они согласились отслеживать динамику рынка криптовалют, оставив за собой право начать регулирование быстро развивающейся отрасли на более позднем этапе. «Мы призываем международные органы по стандартизации (SSB) продолжать мониторинг цифровых активов и связанных с ними рисков в соответствии с их мандатами и, при необходимости готовить многосторонние ответные действия», — заявили лидеры G20.

Цены на биткоин пробили отметку в $9000 после новостей, так как трейдеру были убеждены, что министры «большой двадцатки» не требуют немедленного введения регулирования. Инвесторы были обеспокоены вероятностью скоординированного ужесточения регулирования, так как ранее заявилось, что в Буэнос-Айресе состоится дискуссия по «общему подходу к криптовалютам».

В коммюнике G20 было сказано, что цифровые валюты — это активы, которые «не имеют ключевых атрибутов суверенных валют» и что «в какой-то момент они могут стать угрозой для финансовой стабильности».

Потери биткоина все еще составляют более 50% по сравнению с декабрьским рекордным максимумом почти в $20000.