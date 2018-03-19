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Госдума может потратить более 7 млн руб. на проведение исследования финансового рынка РФ
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Госдума может потратить более 7 млн руб. на проведение исследования финансового рынка РФ 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Аппарат Госдумы Федерального собрания РФ потратит более 7 млн руб. на проведение экспертно-аналитического исследования (ЭАИ, — прим. Агентства «Москва») «Анализ развития секторов финансового рынка Российской Федерации в условиях современных трансформаций мировой валютно-финансовой системы». Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит провести исследование современных трансформаций мировой валютно-финансовой системы, а так же анализ изменений в структуре российского финансового рынка в условиях реформирования мировой валютно-финансовой системы и разработка концепции секторального развития финансового рынка РФ. Необходимо будет так же разработать концептуальные позиции, развивающие методологию секторального анализа финансового рынка и определить последствия воздействия глобальных дисбалансов мировой валютно-финансовой системы на секторальное развитие финансового рынка.
Кроме того, необходимо будет разработать концепцию управления государственным долгом РФ. Особое внимание нужно уделить разработке концепций управления государственным долгом РФ, позволяющей своевременно аккумулировать внешние активы Российской Федерации и создавать условия для беспрепятственного возврата российских капиталов из офшорных юрисдикций.
Результаты исследования должны быть отражены в итоговом аналитическом отчете и аннотации. По итогам планируется использовать их в профильных комитетах Госдумы, ФС, аппарате правительства РФ, министерстве экономического развития РФ, банке РФ, министерстве финансов РФ.
Итоги исследования так же могут быть использованы в процессе совершенствования валютного и банковского законодательства, а также законодательства, регулирующего обращение ценных бумаг, и направлены в качестве рабочих материалов для проектов нормативных правовых актов.
ЭАИ проводится в один этап. Цена контракта — 7 млн 50 тыс. 663 руб. В форме электронного документа конкурсная документация предоставляется на указанный в заявлении адрес электронной почты.
Подать заявки на участие можно с 19 марта 2018 г. по 11:00 10 апреля 2018 г.
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