Повышение ставки ФРС ослабило курс доллара

ФРС в среду вечером ожидаемо для рынка повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75 процента годовых. Это было первое заседание комитета по открытым рынкам при новом главе регулятора Джероме Пауэлле , заменившим Джанет Йеллен . Таким образом, процесс ужесточения монетарной политики, начатый предшественницей Пауэлла, был продолжен. Итоговое заявление ФРС содержит улучшенную оценку по состоянию экономики США и констатирует значительный прирост рабочих мест. Также Федрезерв ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы.

Итоги заседания ФРС вызвали снижение курса доллара на глобальных рынках.

"Вероятнее всего, ослабление американской валюты обусловлено тем, что Федрезерв по-прежнему прогнозирует на 2018 год три повышения процентной ставки", — пишут аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Юрий Попов. При этом ожидания руководства ФРС, отраженные в "точечном графике", позволяют предположить, что регулятор очень близок к тому, чтобы решиться на четыре повышения ставки, отмечают они.

Курс рубля укреплялся на фоне итогов заседания ФРС с помощью нефти и приближения пика налоговых платежей

Рубль на утренних торгах в четверг укреплялся почти до 56,7 рубля за доллар.

"По итогам заседания ФРС, вопреки ожиданиям, доллар не оказался в фаворитах рынка, что позволило российской валюте наряду с прочими валютами блока emerging markets (развивающихся рынков. — Прим. ред.) укрепить свои позиции. Кроме того, поддержку национальной валюте продолжает оказывать динамика нефтяных котировок", — отмечает главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

Из внутренних факторов поддержки российской валюты он называет проводившиеся накануне аукционы по размещению облигаций федерального займа, где спрос превышал предложение примерно в три раза, а также приближение пика налоговых платежей.

Однако есть факторы, которые могут помешать дальнейшему укреплению рубля, пишут Левинсон и Попов. Так, российская валюта может оказаться под давлением в случае требований Великобритании принять новые меры против России , подчеркивают аналитики.