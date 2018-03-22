Повышение ставки ФРС ослабило курс доллара 

ФРС в среду вечером ожидаемо для рынка повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75 процента годовых. Это было первое заседание комитета по открытым рынкам при новом главе регулятора Джероме Пауэлле, заменившим Джанет Йеллен. Таким образом, процесс ужесточения монетарной политики, начатый предшественницей Пауэлла, был продолжен. Итоговое заявление ФРС содержит улучшенную оценку по состоянию экономики США и констатирует значительный прирост рабочих мест. Также Федрезерв ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы.
Итоги заседания ФРС вызвали снижение курса доллара на глобальных рынках.
"Вероятнее всего, ослабление американской валюты обусловлено тем, что Федрезерв по-прежнему прогнозирует на 2018 год три повышения процентной ставки", — пишут аналитики Sberbank CIB Том Левинсон и Юрий Попов. При этом ожидания руководства ФРС, отраженные в "точечном графике", позволяют предположить, что регулятор очень близок к тому, чтобы решиться на четыре повышения ставки, отмечают они.
Курс рубля укреплялся на фоне итогов заседания ФРС с помощью нефти и приближения пика налоговых платежей
Рубль на утренних торгах в четверг укреплялся почти до 56,7 рубля за доллар.
"По итогам заседания ФРС, вопреки ожиданиям, доллар не оказался в фаворитах рынка, что позволило российской валюте наряду с прочими валютами блока emerging markets (развивающихся рынков. — Прим. ред.) укрепить свои позиции. Кроме того, поддержку национальной валюте продолжает оказывать динамика нефтяных котировок", — отмечает главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.
Из внутренних факторов поддержки российской валюты он называет проводившиеся накануне аукционы по размещению облигаций федерального займа, где спрос превышал предложение примерно в три раза, а также приближение пика налоговых платежей.
Однако есть факторы, которые могут помешать дальнейшему укреплению рубля, пишут Левинсон и Попов. Так, российская валюта может оказаться под давлением в случае требований Великобритании принять новые меры против России, подчеркивают аналитики.
"Также рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, может пострадать, если США объявят о пошлинах на китайские товары", — добавляют Левинсон и Попов.