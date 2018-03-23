Рынок акций РФ вырос по РТС вслед за «Газпромом»

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,01% — до 2285,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1261,44 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 20.06 мск торговался у уровня предыдущего закрытия — 57,25 рубля, курс евро рос на 28 копеек — до 70,73 рубля.

Майский фьючерс марки Brent рос на 0,1,41% — до 69,88 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Технический анализ допускает вероятность возобновления продаж акций «Магнита» внутри коридора 4500-5000 рублей, место для движения здесь есть, считает Анна Бодрова из «Альпари».

"Стоит внимательно следить за активностью продавцов около зоны поддержек 4450-4550 рублей. В случае их успешного пробоя «медведи» действительно могут обновить февральские минимумы и двинуться к 4000 рублей", — рекомендует аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2230-2340 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1240-1275 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу продолжали консолидацию к уровней 2300 и 1275 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из «Велес Брокер». «Индикаторы, с одной стороны, сохраняют потенциал краткосрочного нисходящего движения. Однако пока они остаются выше отметок 2215 и 1215 пунктов соответственно, среднесрочная инициатива остается за игроками на повышение», — считает она.

Российский рынок акций в пятницу ограниченно снижался основную часть дня, индекс Мосбиржи в результате остается ниже 2300 пунктов, отмечает Анна Бодрова из «Альпари». Это значит, что среднесрочный торговый диапазон 2250-2300 пунктов остается в силе, поясняет она.

"Индекс РТС сохраняется в пределах 1250-1300 пунктов. Мировые биржи негативно реагируют на начало торговой войны между Штатами и Китаем , но российские площадки пока держатся вне этой темы", — говорит аналитик.