Рынок акций РФ растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля

Индекс Мосбиржи к 17.09 мск снижался на 0,01% — до 2281,53 пункта, индекс РТС рос на 0,2%, до 1243,77 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 5 копеек — до 57,8 рубля, курс евро — на 40 копеек — до 70,93 рубля.

Майский фьючерс марки Brent подскочил на 1,89% — до 67,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Лидерами достаточно скромного понижения среди «голубых фишек» выступили бумаги привилегированные акции Сбербанка, отмечает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал».

"Их текущая слабость обусловлена скорее техническими причинами. В указанных акциях уже на протяжении недели продолжает развиваться коррекционный спад. Однако не стоит забывать, что открытие коротких позиций в столь сильных бумагах по-прежнему сопряжено с повышенными рисками", — комментирует он.

Акции «Русала» показывают динамику в рамках общего снижения «голубых фишек» в секторах металлургии, финансах и телекомах, обусловленного ростом геополитических рисков и угрозой введения новых санкций, а также осторожных настроений на рынке в преддверии заседания ФРС и саммита стран G20, комментирует Олег Сафонов из «БКС Ультима». Помимо геополитики, давление на котировки «Русала» оказывает снижение цен на алюминий до трехлетних минимумов на фоне планируемого введения ограничительных пошлин США , добавляет он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наметившееся днем повышение индекса Мосбиржи пока не выглядит достаточно уверенным, считает Манжос из ИК «Норд-Капитал». Выхода значимых статистических показателей в США во вторник не запланировано, отмечает он. «В целом мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня», — говорит аналитик.

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA полагает, что до конца торговой сессии вторника вероятно плавное снижение индексов акций на фоне растущих доходностей гособлигаций развивающихся стран, которые двигаются вверх в связи с опасениями повышения ставок в США.

Несмотря на негативный геополитический фон, Антон Кравченко из УК «Райффайзен Капитал» считает инвестиции в российские акции интересными на среднесрочную перспективу на фоне стабильных цен на нефть, низкой инфляции и снижающихся процентных ставок. По его мнению, интерес к рынку поддержат рекомендации компаний по размеру дивидендов за 2017 год, которые начнут появляться уже скоро.