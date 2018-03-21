ЦБ ужесточит правила учета залогов по кредитам

Центробанк планирует ужесточить надзор за работой банков с залогами, говорится в докладе на сайте регулятора, его ЦБ намерен обсудить с участниками рынка.

Регулятор выявляет случаи, когда банки проводят операции с признаками вывода ликвидных активов, в том числе полученных в залог, например недвижимости или ценных бумаг, говорится в документе. В результате банки лишаются ликвидных активов и утрачивают капитал, оставаясь с проблемными требованиями к компаниям, перспектива которых расплатиться сомнительна.

Возвращать исчезнувшее сейчас можно только через суд: это долго, возврат имущества не гарантирован — поэтому ЦБ считает этот способ неэффективным. Превентивно ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов ЦБ не может: он вводится, когда проблемы банка носят необратимый характер.

Чтобы предотвращать вывод активов и залогов, ЦБ хочет расширить свои надзорные полномочия, следует из документа: получить право вводить для банка запрет на изменение и прекращение договоров об обеспечении. Для этого нужны изменения в закон о ЦБ. Запрет может быть введен в случае значительного ухудшения финансового положения заемщика, возникновения реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, а также в случае появления признаков, свидетельствующих о вероятности вывода залогов, пишет ЦБ. Принимая решение о введении запрета, регулятор будет также опираться на мотивированное суждение.

Собственники и руководители, «знающие о проблемах банка и о том, что ЦБ тоже знает о проблемах и применяет меры, вместо того чтобы исправлять ситуацию, начинают вести активную работу по выводу залогов, активов, что приводит к более значительному ущербу независимых кредиторов и вкладчиков», говорит зампред ЦБ Василий Поздышев

Информацию о таких запретах в банках ЦБ, возможно, будет публиковать, говорится в докладе. Впервые раскрывать данные о запрете на операции ЦБ предложил весной 2016 г. Сейчас регулятор обязан публиковать только информацию о запретах на привлечение средств населения во вклады (ограничений на привлечение вкладов это не касается). Новые правила могут коснуться информации о запретах на осуществление отдельных банковских операций, а также об ограничениях на их проведение. ЦБ указывает, что, возможно, стоит предусмотреть и дополнительный механизм информирования профессиональных участников финансового рынка — например, через личные кабинеты.

«Публичные предписания приведут к снижению размера выводимых из банков активов и потерь системы страхования вкладов (ССВ). Такую инициативу можно только приветствовать, поскольку действующие банки являются конечным источником финансирования потерь ССВ», — говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский . Представители других банков не стали комментировать действия регулятора.

«Сама по себе информация о предъявлении к банку такой надзорной претензии без понимания сценария очень опасна. Может оказаться так, что мы опубликуем информацию о требовании существенно доформировать резервы, вкладчики из банка побегут, а на самом деле собственник согласится банк докапитализировать, предоставит ему какое-либо обеспечение или вернет то обеспечение, которое было выведено», — признал Поздышев.

За нарушение запрета ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность: «Возможность привлечения к уголовной ответственности будет сдерживать собственников, менеджмент и сотрудников банков от противоправных действий». Если банк проведет сделку в нарушение запрета, суд в качестве наказания может назначить штраф, принудительные работы или лишение свободы, сказано в докладе. При этом наказание будет применяться только за причинение крупного ущерба — от 5 млн руб., предлагает ЦБ.

Уже сейчас закон позволяет привлекать к уголовной ответственности должностных лиц рухнувших банков за намеренный вывод активов, например по статьям «мошенничество» или «злоупотребление полномочиями», напоминает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный : «Под это подпадает и безосновательное снятие залогов с имущества, хотя доказать умысел конкретного сотрудника на причинение ущерба банку и его кредиторам может быть непросто. Кроме того, закон о банкротстве позволяет разворачивать такие сделки. Не совсем понятно, насколько введение уголовной ответственности конкретно за отпуск залогов сможет остановить эту практику».

Банки часто используют залоги для уменьшения резервов по кредитам — закон это позволяет, говорится в докладе ЦБ, но распространены ситуации, когда банк создает видимость наличия ликвидного залога по плохому кредиту. Всего банки так уменьшили резервы на 0,9 трлн руб., сказано в докладе. Исключение стоимости обеспечения из расчетов привело бы к снижению показателей достаточности капитала на 1 процентный пункт.

ЦБ хочет изменить правила формирования резервов по залоговым ссудам: по словам Поздышева, вместо двух категорий качества обеспечения будет три. Из первой — самой надежной категории качества обеспечения — планируется исключить собственные векселя банка, реализованные с большим дисконтом. Они попадут в наименее надежную, третью категорию, говорится в докладе. По ней можно использовать только 20% стоимости залога, сказал Поздышев.

ЦБ рассчитывает, что ужесточение требований стимулирует банки более взвешенно оценивать кредитные риски, а также лишит недобросовестные банки инструмента, маскирующего их проблемы, говорится в докладе. «Надеемся, что новация позволит лучше предотвращать банкротства банков, оказав лишь умеренное негативное воздействие на кредитование экономики», — говорит Хотимский.