ЕЦБ переходит к обсуждению повышения ставок

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Дискуссии чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) переходят к ожидаемому курсу процентных ставок, поскольку даже самые убежденные «голуби» в совете управляющих согласны с тем, что масштабные покупки облигаций должны завершиться в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Штаб-квартира ЕЦБ во Франкфурте. Фото: EPA/BORIS ROESSLER

Разработчиков денежно-кредитной политики устраивают прогнозы рынка, в том числе ожидания относительно повышения ставки к середине 2019 года. Дискуссии в ЕЦБ все больше связаны с курсом процентных ставок. Некоторые хотят, чтобы будущие ожидания сдерживались, учитывая медленное восстановление инфляции, рассказали пять собеседников Reuters. ЕЦБ намерен совершать ежемесячные покупки активов на €30 млрд по крайней мере до конца сентября. Прогнозы чиновников ЕЦБ предполагают, что после этого программа будет свернута в течение трех месяцев. "Я не видел серьезных аргументов для еще одного продления [программы], — сказал один из собеседников агентства. — Но мы должны тщательно управлять ожиданиями относительно ставок, особенно учитывая торговые и валютные риски". По словам источников, ключевое решение о покупках облигаций после сентября, вероятно, будет принято относительно поздно, например, в июне или июле. Хотя пошлины на импорт, которые решили ввести США, оказывают относительно небольшое влияние на рост, они предвещают ответные меры со стороны ЕС с потенциально более серьезными последствиями, отметили источники. Целевой уровень инфляции установлен ЕЦБ на уровне «чуть ниже 2%». Однако регулятор ожидает, что темпы роста цен не достигнут цели, по крайней мере, в ближайшие три года. Более значительная слабость экономики предполагает еще более медленный рост. По данным Eurostat, потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 1,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась до минимума с конца 2016 года после роста цен на 1,3% в январе.

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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,1% ЕЦБ обещает избежать сюрпризов при сворачивании QE Прат: у еврозоны есть скрытый потенциал для роста Денежные рынки закладываются на повышение процентной ставки на 10 базисных пунктов во II квартале следующего года. Ожидается, что ставка по депозитам, составляющая минус 0,40% годовых, повысится до 0% через два года. На апрельском заседании ЕЦБ, вероятно, не будет принято важных решений, ожидаются лишь незначительные изменения в риторике регулятора, заявили источники. На прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор будет избегать неожиданных для инвесторов изменений в своих планах стимулирования. Он подчеркнул, что инфляция остается на слишком низком уровне, а торговая политика США и более сильный евро вызывают опасения. "Нам по-прежнему нужны дополнительные доказательства того, что инфляция движется в правильном направлении. Поэтому денежно-кредитная политика останется терпеливой, последовательной и благоразумной", — отметил глава центробанка. Как сообщали «Вести. Экономика», на заседании 8 марта ЕЦБ неожиданно отказался от своего обещания «увеличить размер и/или длительность программы скупки активов», если экономические условия ухудшатся. Хотя этот шаг отражает растущую уверенность в экономическом подъеме, Драги предупредил, что риски для еврозоны все еще сохраняются, перспективы роста заработной платы и экономического ослабления остаются неопределенными.