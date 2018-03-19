Названы районы у метро с самыми низкими ценами на жилье

Самая дорогая недвижимость в Москве расположена в районах у станций «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь революции» и «Кропоткинская». Самые дешевые квартиры — у станций метро за МКАД. Об этом говорится в исследовании «Мир Квартир», поступившем в редакцию «Дома».

Самая дешевая станция московской подземки — «Котельники». Станция расположена на территории Подмосковья . Средняя стоимость жилья в пешей доступности до этой станции составляет 6,2 миллиона рублей, средняя стоимость квадратного метра — 113,8 тысячи рублей.

Средняя стоимость квартир рядом со станциями метро «Саларьево» и «Румянцево», расположенными в Новой Москве, составляет, соответственно, 6,4 и 6,8 миллиона рублей, средняя стоимость квадратного метра недвижимости — 123,6 и 125,4 тысячи рублей.

Средняя стоимость квартиры рядом с подмосковной станцией метро «Мякинино» составляет 7,5 миллиона рублей, средняя стоимость метра в локации — 137,5 тысячи рублей.

Станции метро внутри МКАД, рядом с которыми продается самая дешевая столичная недвижимость, — «Красногвардейская», «Зябликово» и «Борисово». Средняя стоимость квартир у «Красногвардейской» и «Зябликово» составляет 7,7 миллиона, у «Борисово» — 7,6 миллиона рублей. Средняя стоимость квадратного метра — 141,9 и 142,3 тысячи рублей соответственно.