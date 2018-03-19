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Названы районы у метро с самыми низкими ценами на жилье
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Названы районы у метро с самыми низкими ценами на жилье 

dom.lenta.ru 9 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
Самая дорогая недвижимость в Москве расположена в районах у станций «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь революции» и «Кропоткинская». Самые дешевые квартиры — у станций метро за МКАД. Об этом говорится в исследовании «Мир Квартир», поступившем в редакцию «Дома».
Самая дешевая станция московской подземки — «Котельники». Станция расположена на территории Подмосковья. Средняя стоимость жилья в пешей доступности до этой станции составляет 6,2 миллиона рублей, средняя стоимость квадратного метра — 113,8 тысячи рублей.
Средняя стоимость квартир рядом со станциями метро «Саларьево» и «Румянцево», расположенными в Новой Москве, составляет, соответственно, 6,4 и 6,8 миллиона рублей, средняя стоимость квадратного метра недвижимости — 123,6 и 125,4 тысячи рублей.
Средняя стоимость квартиры рядом с подмосковной станцией метро «Мякинино» составляет 7,5 миллиона рублей, средняя стоимость метра в локации — 137,5 тысячи рублей.
Станции метро внутри МКАД, рядом с которыми продается самая дешевая столичная недвижимость, — «Красногвардейская», «Зябликово» и «Борисово». Средняя стоимость квартир у «Красногвардейской» и «Зябликово» составляет 7,7 миллиона, у «Борисово» — 7,6 миллиона рублей. Средняя стоимость квадратного метра — 141,9 и 142,3 тысячи рублей соответственно.
Согласно ранее опубликованным данным, в число городов с самыми низкими ценами на вторичную недвижимость входят Балашиха, Королев и Дзержинский. Средневзвешенная стоимость метра в этих городах составляет 82,5, 90,5 и 91,65 тысячи рублей соответственно.
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