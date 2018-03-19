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Должница из Пскова поплатилась квартирой за долг по кредиту
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Должница из Пскова поплатилась квартирой за долг по кредиту 

АиФ Северо-запад 10 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Квартира должницы, задолжавшей банку около 700 тысяч рублей, была продана на торгах в Пскове, сообщили в пресс-службе.
Исполнительное производство в отношении гражданки К. было возбуждено в ОСП Пскова № 1 в июне 2017 года. Основанием для этого послужил документ, выданный Псковским городским судом. Согласно решению суда псковичка должна была выплатить кредитному учреждению задолженность в размере 696 тысяч рублей.
В рамках работы по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем был наложен арест на банковские счета должницы, вынесено ограничение на выезд за пределы РФ. Кроме того, было установлено, что у гражданки К. в собственности есть небольшая квартира-студия.
Так как сама должница в добровольном порядке задолженность не оплачивала, то было вынесено постановление о наложении ареста на принадлежащую должнице жилплощадь. Сумма ареста составила 930 тысяч рублей. Но данный арест не подействовал на гражданку К.
В конце 2017 года квартира, принадлежащая должнице, была выставлена на торги. Но из-за отсутствия покупателей реализована с первого раза не была. В соответствии с законом её цена была уменьшена на 15%.
На состоявшихся новых торгах по реализации арестованного имущества квартира-студия была продана за 790 тысяч рублей. Деньги, полученные в результате реализации, были перечислены взыскателю. Кроме того, с К. взыскан был и исполнительский сбор в размере 48 тысяч рублей.
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