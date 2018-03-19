ОБЗОР: Рынок акций РФ закрылся снижением вслед за нефтью и рублем

МОСКВА , 19 мар /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Рынок акций РФ закрылся в понедельник по основным индексам снижением вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,41%, до 2285,17 пункта, индекс РТС — на 0,91%, до 1242,86 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» 22.13 мск рос на 42 копейки, до 57,91 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 71,54 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,03% — до 66,19 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2230-2340 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет двигаться в коридоре 1229-1263 пунктов, полагает аналитик Forex Club Иван Марчена

К вечеру понедельника индекс Мосбиржи спустился в область 2285 пунктов, во вторник присутствует вероятность снижения в сторону промежуточной поддержки на 2260 пунктов, после пробоя которой будет открыта дорога к 2245 пунктам, считает Анна Бодрова из «Альпари».

По ее мнению, индекс РТС снижается быстрее и уже вышел за пределы среднесрочного коридора 1250-1300 пунктов.

"После преодоления поддержки на 1242-1244 пункта «медведи» поставят себе целью снижение к 1220 пунктам. Основная причина столь мрачного настроения проста — за время выходных ситуация с Великобританией никак не изменилась, зато появились новые поводы считать, что просто так это противостояние не завершится", — считает она.