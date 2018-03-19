Fitch представило январский список банков РФ со сниженными запасами капитала

Средние показатели капитализации по банковскому сектору РФ без учета санированных банков были в целом стабильны в январе, при этом ряд банков не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные скорректированного обзора российских банков за первый месяц 2018 года от Fitch Ratings . Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Поскольку надбавки к капиталу с января были увеличены (надбавка для поддержания достаточности капитала — с 1,25% до 1,875%, а надбавка для системно значимых банков — с 0,35% до 0,65%), системно значимые банки теперь должны поддерживать показатель базового капитала в 7,025%, основного капитала в 8,525% и общего капитала в 10,525%, в то время как для остальных банков минимальные нормативы составляют 6,375%, 7,875% и 9,875% соответственно.

Девять системно значимых банков (не включая «Открытие» и Промсвязьбанк ) имели показатели капитала выше минимальных уровней, включая пересмотренные надбавки (хотя соблюдение надбавок требуется на консолидированном уровне), в то же время три из них имели достаточно небольшой запас по показателям основного капитала на конец января. Это были Газпромбанк (показатель основного капитала в 8,9%, должен улучшиться на 0,7—0,8 процентного пункта после аудита прибыли за 2017 год), Альфа-Банк (9,2%, ожидалось улучшение на 1,1 п. п. после аудита прибыли и приблизительно на 1 п. п. в феврале в результате выпуска бессрочных облигаций на сумму 500 млн долларов в конце января) и Росбанк (9,2%, консолидированные показатели должны быть выше за счет дочерних структур с хорошей капитализацией).

Также Fitch напоминает, что слияние ВТБ и дочернего ВТБ 24 было завершено в январе и последний перестал существовать как юридическое лицо. В результате показатель базового капитала у ВТБ снизился на 0,3 п. п., а показатели основного и общего капитала улучшились на 0,6—0,9 п. п., вероятно, за счет исчезновения предыдущих вычетов по вложениям в акции ВТБ 24 и ряда нематериальных активов.

«По нашим оценкам, на конец первого месяца 2018 года запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 18 банков из выборки (без учета тех банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк мог абсорбировать менее 1%», — говорится в обзоре.

Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует январскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ , финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ.

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