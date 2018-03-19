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Калининградцам предложили на час выключить свет и отключить электроприборы
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Калининградцам предложили на час выключить свет и отключить электроприборы 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Таким образом 24 марта жители региона смогут присоединиться к ежегодной международной экологической акции «Час Земли», сообщает региональное министерство природы.
«Участие в акции уже подтвердили семь муниципальных образований, среди которых Калининград, Зеленоградский, Гвардейский, Пионерский, Полесский, Правдинский и Озерский городские округа. В указанный час в городах и населенных пунктах отключат уличное освещение, подсветку административных зданий и памятников архитектуры», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.
Жителям предлагают выключить свет с 20.30 до 21.30.
Отметим, что ежегодно в данной акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более 170 стран. В 2017 году акция стала самой масштабной в России: ее поддержали более 150 городов.
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