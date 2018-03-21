Нефть торгуется выше $68 за баррель

Нефть впервые за шесть недель торгуется выше $68 за баррель

Мировые цены на нефть в среду днем растут, марка Brent впервые с 5 февраля достигла отметки в 68 долларов за баррель — инвесторы опасаются возможных санкций США в отношении Ирана и следят за ходом визита наследного принца Саудовской Аравии в Вашингтон, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05%, до 68,12 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,9%, до 64,11 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман во вторник прибыл в Вашингтон и планирует обсудить с американскими властями ядерную программу Ирана. В воскресенье бен Салман заявлял, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнет собственную ядерную программу с военной составляющей.

Участники рынка опасаются, что эта встреча станет еще одним шагом к возможному наложению экономических санкций на Иран со стороны США. "Визит саудовского наследного принца в Вашингтон и его четкая повестка дня, направленная на усиление давления на Иран, кажется мне ключевым фактором для нефти, поддерживая ее цену", — полагает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), слова которого приводит агентство Рейтер

Китай, Франция, Иран и "шестерка" международных посредников ( РФ , США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года сняли с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза . США выступают за изменение соглашения м настаивают на "исправлении ее недостатков". Кроме того, США допускают возможность выхода из сделки. Во вторник Президент страны Дональд Трамп заявил, что решение в отношении Ирана и его ядерной программы будет принято в течение месяца.