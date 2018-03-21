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Нефть торгуется выше $68 за баррель
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Нефть впервые за шесть недель торгуется выше $68 за баррель 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в среду днем растут, марка Brent впервые с 5 февраля достигла отметки в 68 долларов за баррель — инвесторы опасаются возможных санкций США в отношении Ирана и следят за ходом визита наследного принца Саудовской Аравии в Вашингтон, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.10 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05%, до 68,12 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,9%, до 64,11 доллара за баррель.
Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман во вторник прибыл в Вашингтон и планирует обсудить с американскими властями ядерную программу Ирана. В воскресенье бен Салман заявлял, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнет собственную ядерную программу с военной составляющей.
Участники рынка опасаются, что эта встреча станет еще одним шагом к возможному наложению экономических санкций на Иран со стороны США. "Визит саудовского наследного принца в Вашингтон и его четкая повестка дня, направленная на усиление давления на Иран, кажется мне ключевым фактором для нефти, поддерживая ее цену", — полагает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna), слова которого приводит агентство Рейтер.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года сняли с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. США выступают за изменение соглашения м настаивают на "исправлении ее недостатков". Кроме того, США допускают возможность выхода из сделки. Во вторник Президент страны Дональд Трамп заявил, что решение в отношении Ирана и его ядерной программы будет принято в течение месяца.
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные Американского института нефти (API), который сообщил во вторник о неожиданном снижении запасов нефти в США по итогам предыдущей недели — на 2,7 миллиона баррелей, или 0,63%, при прогнозах роста на 2,6 миллиона баррелей. Позднее в среду трейдерам также предстоит узнать данные о запасах от минэнерго США.
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 Ещё 10 источников 
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