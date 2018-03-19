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«Медвежья» фаза на рынке бондов откладывается
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«Медвежья» фаза на рынке бондов откладывается 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Биллу Гроссу, Рэю Далио и Полу Тюдору Джонсу, возможно, придется подождать наступления «медвежьей» фазы на рынке облигаций, которую они прогнозировали, пишет Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Распродажа казначейских бумаг США приостановилась в этом месяце. Ранее казалось, что доходности превысят 3% впервые более чем за четыре года. При этом облигации Германии испытали ралли, отыграв половину роста доходности с начала года. Это отчасти объясняется вялой инфляцией и усилением опасений по поводу торговой войны. Три повышения процентных ставок ФРС уже заложены в цены, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) не дает никаких подсказок о сроках ужесточение денежно-кредитной политики. "Противоборствующие силы — предложение, инфляция и программа скупки активов ЕЦБ — должны какое-то время сохранять стабильность диапазона" доходностей облигаций Германии, отметил фондовый менеджер Aviva Investors Чарльз Дибель. Его компания управляет активами на 353 млрд фунтов стерлингов ($492 млрд). «Глобальные доходности вряд ли вырвутся из диапазона раньше третьего квартала», — считает он. Доходности бондов США и Европы резко выросли ранее в этом году, поскольку ожидания ужесточения монетарной политики, более устойчивого роста экономики и признаков ускорения инфляции заставили инвесторов отказаться от «бычьих» позиций. Ветеран индустрии хедж-фондов Тюдор Джонс ранее в этом месяце вслед за знаменитыми инвесторами Далио и Гроссом заявил о «медвежьем» рынке бондов.
Ссылки по теме
Переломный момент на рынке облигаций: что с акциями? ФРС готова взорвать ядерную долговую бомбу? Гросс: близок конец «бычьей» фазы на рынке бондов Между тем, доходность 10-летних трежерис опустилась в район 2,88% по сравнению с четырехлетним максимумом 2,95% в прошлом месяце. Доходность 10-летних облигаций Германии, повысившись до 0,81% в начале февраля, снизилась до 0,60%. Как отмечает Commerzbank AG, продолжающиеся покупки активов ЕЦБ сокращают долю находящихся в свободном обращении государственных бондов, что оказывает поддержку европейскому долгу. Как сообщали «Вести. Экономика», стратеги BMO Capital Markets полагают, что доходность трежерис уже достигла пика 2018 года. "Мы все больше склоняемся к мысли о том, что пик доходностей 10— и 30-летних облигаций в 2018 году, возможно, уже был достигнут", — написали в докладе стратеги Ян Линген и Аарон Коли. Внимание трейдеров на рынке облигаций, вероятно, сосредоточится на предстоящем заседании ФРС. Ожидается, что процентная ставка будет повышена. Состоится пресс-конференция главы Федрезерва, и будут представлены обновленные прогнозы центробанка. Это внимание к повышению ставки ФРС, вероятно, отправит доходность 5-летних бумаг еще выше в ближайшие дни, считает Коли.
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