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Цены на золото снижаются в ожидании решения ФРС
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Цены на золото снижаются в ожидании решения ФРС 

ФИНАМ 9 часов назад
Рынок палладия сегодня подрастает под влиянием слабеющего курса доллара США, а рынки золота, серебра и платины пока остаются под давлением продаж. На этой неделе состоится двухдневное заседание ФРС США (20-21 марта), в ходе которого может быть повышена процентная ставка. Это оказывает давление на рынки драгоценных металлов. Отчет COTR показал, что инвесторы активно сокращали позиции в этих рынках. Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах подросли, запасы в платиновых ETF-фондах понизились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE снижались, объёмы торгов подросли, курс юаня к доллару США слабел. Премии на поставку золота на внутреннем рынке в Китае на прошлой неделе составили около $8/унция, активность торговли резко снизилась. Премии в Гонконге составили $0,6-1,2/унция, в Сингапуре — $0,6-0,8/унция, в Токио — $0,5-0,75/унция. Спрос на золото в Токио продолжает расти в связи с валютными колебаниями. В Индии по-прежнему сохранялся слабый спрос, что способствовало падению дисконтов до -$3/унция. Цены на золото понизились к уровню $1310 в ожидании решения ФРС США. Консолидация рынка продолжается, вблизи уровня $1300 активизируются покупки. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1300-1285, уровни сопротивления — $1320-1343. Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $16,21, после чего подросли к уровню $16,25. Отношение золота к серебру составляет 80,39 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,93 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре — $16,21-16,10, уровни сопротивления — $16,32-16,48. Цены на платину в корреляции с рынком золота снижались к уровню $943, после чего восстановились к уровню $947. Фундаментально рынок платины остаётся слабым. Спред между золотом и платиной составляет $370/унция. Спред между платиной и палладием составляет $51,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине — $943-922, уровни сопротивления — $950-970. Рынок палладия после снижения к уровню $977 вновь восстановился к уровню $994. Слабость фондового рынка и перекупленность оказывают негативное влияние на цены. Ближайшие уровни поддержки в палладии — $977-939, уровни сопротивления — $1000-1020.
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